Медицина

14:03 07.12.2018

Около 44% случаев профзаболеваний - следствие несовершенства технологического процесса

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Около 44% случаев профзаболеваний - следствие несовершенства технологического процесса

Согласно аналитическим данным Фонда социального страхования Украины за январь-сентябрь 2018 года, 43,8% зарегистрированных случаев профзаболеваний являются следствием несовершенства механизмов, рабочего инструмента и технологического процесса, сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, в частности, 25,4% случаев вызваны несовершенством механизмов и рабочего инструмента, 18,4% - несовершенством технологического процесса, 15,1% - неэффективностью работы средств индивидуальной защиты.

Как сообщает пресс-служба, в течение января-сентября 2018 года фонд зарегистрировал 1,314 тыс. случаев профессиональных заболеваний, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Общее количество установленных диагнозов профзаболеваний составило 2,194 тыс.

Согласно сообщению, среди профессиональных заболеваний первое место занимают болезни органов дыхания - 39,8% от общего количества диагнозов по Украине (873 случая). Заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулопатии, остеохондрозы, артриты, артрозы) составляют 27,6% (606 случаев), заболевания слуха - 12% (263 случая), вибрационная болезнь - 5,8% (127 случаев).

Больше всего профзаболеваний зафиксировано в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров - 82,3% от общего количества (1,081 тыс. чел.), что на 14,3% (181 чел.) меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Теги: #заболевания #фссу
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Интерфакс-Украина
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