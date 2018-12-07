Медицина

13:21 07.12.2018

Минздрав предложил изменить порядок направления женщин на лечение бесплодия

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Минздрав предложил изменить порядок направления женщин на лечение бесплодия

Министерство здравоохранения Украины предлагает внести изменения в приложение №1 к Порядку направления женщин для проведения первого курса лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.

Соответствующий проект Минздрава, размещенный на его сайте для общественного обсуждения, предлагает обеспечить доступ ВИЧ-позитивных лиц к лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

Внесение изменений в проект обусловлено обеспечением прав по доступу ВИЧ-позитивных лиц к ВРТ и одновременно предупреждением передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Теги: #бесплодие #минздрав
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