Экспорт украинской фармпродукции становится приоритетом в торговле с Узбекистаном - Кубив

Экспорт украинской фармацевтической продукции становится приоритетом в торговле с Узбекистаном, считает первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Один из приоритетов торговли с Узбекистаном это как раз фармацевтическая отрасль", - сказал он в ходе церемонии открытия нового участка таблеточного производства ПАО "Фармак" в Киеве в четверг.

При этом С.Кубив сообщил, что Украине и Узбекистану удалось урегулировать появившиеся в последнее время разногласия во торговых взаимоотношениях.

"Вчера мы сняли все разногласия, которые могли привести к сужению наших экономических отношений с Узбекистаном", - сказал он.

В свою очередь посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев отметил высокое качество и эффективность украинской фармацевтической продукции, которая пользуется высоким спросом в Узбекистане.

"Вчера со Степаном Ивановичем (Кубивым - ИФ) мы обсуждали вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений. В торговле иногда бывают какие-то неразрешенные вопросы, но мы друг друга понимаем", - сказал он.

По словам главы наблюдательного совета ПАО "Фармак" Фили Жебровской, эта фармкомпания ежегодно экспортирует в Узбекистан продукцию на $20 млн.

Как сообщалось, ряд украинских фармкомпаний-экспортеров заявляли о блокировании экспорта украинской фармпродукции в Узбекистан в связи с антисубсидиционным расследованием относительно импорта в Украину новых легковых автомобилей происхождением из Узбекистана. 3 декабря Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о прекращении этого расследования.

Узбекистан обеспечивает работающим в нем украинским фармацевтическим компаниям ежегодный рынок сбыта на уровне $49-50 млн. свою продукцию в Узбекистан экспортируют, в частности "Фармак", "Артериум", "Юрия-фарм". При этом украинская фармпродукция на территории Узбекистана освобождена от уплаты НДС.

Кроме того, в Узбекистане в шести областях республики образованы семь специальных фармацевтических зон, которые будут пользоваться льготами и преференциями.

ПАО "Фармак", входящее в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, заявило о планах инвестировать $10 млн в строительство фармацевтического завода в Узбекистане. Проект предусматривает локализацию производства в Республике Узбекистан с запуском производства в форме in bulk и постепенным переходом к производству полного цикла.

В настоящее время "Фармак" занимает на фармрынке Узбекистана 4-е место по продажам, портфель препаратов, реализуемых в этой стране, насчитывает 120 наименований.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).