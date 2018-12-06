В Днепровском областном кардиоцентре установили современный ангиограф

Современный ангиограф установлен в Днепровском областном клиническом центре кардиологии и кардиохирургии в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, стоимость оборудования, закупленного за счет проекта, составляет EUR500 тыс.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на директора Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии Елену Луговую, теперь в центре можно проводить комплексное обследование.

"Раньше мы могли помогать только больным с сосудистыми заболеваниями сердца. Для обследования других органов направляли в больницу Мечникова. Теперь комплексное обследование можно провести здесь, на месте, и за один сеанс. Самое важное - благодаря этому оборудованию будем улучшать состояние здоровья и спасать жизни пациентов", - сказала она.

Согласно сообщению, с помощью нового оборудования врачи смогут четко определять области поражения, оценивать структуру сосудов разного калибра, выявлять зоны сужения, нарушения кровообращения, аномалии развития, а также диагностировать новообразования. Кроме того, аппарат позволяет синхронно работать двум бригадам медиков - хирургам и реаниматологам.

Как сообщает пресс-служба, все исследования и оперативные вмешательства, которые врачи будут проводить на новом ангиографе - бесплатные для пациентов.

По данным Минздрава, ежегодно в Днепропетровской области регистрируется 5 тыс. острых инфарктов миокарда.