Минздрав закупит услуги по реабилитации детей с ДЦП по переговорной процедуре

Министерство здравоохранения Украины намерено в декабре 2018 года применить переговорную процедуру закупки услуг по реабилитации детей с ДЦП, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, Минздрав несколько раз объявлял тендер на закупку данных услуг, но торги не состоялись из-за отсутствия достаточного количества участников. В связи с этим, министерство подготовило проект акта о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2014 № 117.

Как сообщает Минздрав, предложенные изменения позволят более четко спланировать процесс реабилитации детей с ДЦП, так как часть уплаченных в 2018 году услуг дети смогут получить в начале 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров урегулировал порядок использования бюджетных средств, сняв ограничения при выборе технологии реабилитации детей с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП).

Согласно соответствующему постановлению правительства, изъяты положения, согласно которым бюджетные средства направлялись на реабилитацию детей с ДЦП с использованием "высокоэффективной инновационной медицинской технологии".

Ранее, согласно постановлению №325, средства для реабилитации детей с ДЦП из госбюджета направлялись для проведения реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения (Клиника Козявкина, Трускавец, Львовской обл.).