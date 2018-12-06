Медицина

17:56 06.12.2018

Минздрав планирует заменить кабинеты прививок пунктами прививок

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Минздрав планирует заменить кабинеты прививок пунктами прививок

 Министерство здравоохранения Украины планирует заменить кабинеты прививок в медицинских учреждениях пунктами прививок и разработать минимальные требования по их оснащению, заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита на конференции в четверг.

По его словам, соответствующий приказ находится на согласовании в Государственной регуляторной службе, а решение выйдет уже к концу этого года.

В.Курпита также отметил, что четырехлетняя стратегия развития программы иммунизации на 2019-2022 гг. делится на четыре направления – приоритетность вакцинации, справедливый доступ к вакцинам, рост социального спроса, а также обеспечение устойчивости программы.

По его словам в следующем году планирование вакцинации будет происходить через e-health.

"УкрВАК (национальная компьютерная программа анализа прививок – ИФ) будет ликвидирована, планирование будет осуществляться через информационную систему и через e-health. Будет создан дополнительный модуль, который позволит рассчитывать ситуацию по тому, каким образом достигается уровень вакцинации", - сказал он.

Теги: #прививки #минздрав
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