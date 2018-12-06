"Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестировав EUR20 млн

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) открыл новый участок таблеточного производства, инвестиции в который составили EUR20 млн.

Как сообщила на церемонии открытия участка в Киеве в четверг глава наблюдательного совета компании Филя Жебровская, этот проект позволит "Фармаку" увеличить мощности по производству твердых лекарственных форм в два раза - до 3 млрд таблеток в год.

Всего за 2019 на новый участок ТЛФ-2 запланировано перенести и освоить примерно 30 продуктов, в том числе препаратов, входящих в программу реимбурсации "Доступные лекарства".

Ф.Жебровская отметила, что на новом участке применяются новейшие технологии фармацевтического производства и установлено самое современное оборудование.

Проект был реализован с течение двух лет.

Благодаря увеличению мощностей "Фармак" создаст почти 100 новых рабочих мест.

"Наше государство нуждается в инвестициях для роста экономики, способствующие развитию производства и укреплению позиций Украины на международной арене", - сказала Ф.Жебровская.

На новом производственном участке "Фармака" установлено оборудование от ведущих европейских брендов Glatt, IMA, Marchesini и других, которое обеспечивает весь технологический цикл производства таблеток - от приема и обработки исходного сырья до получения конечных лекарственных форм.

В рамках проекта Компанию консультировали европейские эксперты, имеющие богатый практический опыт в организации подобных GMP-производств, начиная от этапа проектирования и оценки концептуальных решений. А его основой стала масштабная научно-исследовательская и аналитическая работа по определению лучшего способа промышленной технологии получения ТЛФ, учитывая современные тенденции и потребности компании.

Открытие производственного участка приближает ПАО "Фармак" к стратегической цели - увеличение экспорта до 40% к 2023 году.

В 1992 году в "Фармак" началось производство твердых лекарственных форм с запуском участка по производству Валидола. Плановая мощность участка была 25 млн упаковок в год.

В 1998 году "Фармак" запустил производства отечественного L-тироксина. Для технического оснащения линии L-тироксина в таблетках было выделено 3 млн долларов США.

В 2005-2007 годах был реализован проект ТЛЗ-1, инвестиции в который составили 13 млн долларов США.

На сегодняшний день в портфеле "Фармак" представлены такие виды твердых лекарственных форм: таблетки; капсулы, порошки/саше; драже.

В частности, «Фармак» производит такие виды таблеток: таблетки немедленного высвобождения; таблетки немедленного высвобождения, покрытые оболочкой таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки для рассасывания; буккального и сублингвальные таблетки.

По результатам 2017 года доля таблетированных лекарственных препаратов составляла треть от выручки компании.

После запуска нового участка по выпуску твердых лекарственных форм производственная мощность ОАО "Фармак" удвоится и достигнет 3 миллиардов единиц продукции ТЛФ в год.