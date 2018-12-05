НСЗУ будет требовать от вошедших в медреформу частных клиник соблюдения условий договора – Петренко

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет требовать от частных клиник, которые вошли в медреформу, соблюдения условий договора с НСЗУ, сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.

"С некоторыми частными медицинскими учреждениями мы начинаем работать уже в другом тоне, потому что они заключили договор с НСЗУ, но не соблюдают его условия ", - сказал он в ходе презентации на третьей ежегодной конференции "Вакцинация – своевременная защита. Вакцинация в контексте реформы здравоохранения Украины" в Киеве в среду.

О.Петренко привел пример, когда частная клиника, заключившая договор с НСЗУ, установила для декларантов неудобный график приема и выделила для них "самого нелюбимого врача".

"Как вы думаете, что скоро будет с этим медицинским учреждением? Как минимум мы разорвем договор. Все обязательства по оказанию медпомощи в частном и коммунальном медицинском учреждении должны быть идентичными", - сказал он.

О.Петренко отметил, что установление клиникой дискриминационных условий для записи к врачу декларантов являются неприемлемым.

"Если вы внутренним решением приводите к тому, что с декларантами работает самый ваш нелюбимый врач два часа один раз в неделю, и если вы думаете, что это будет достаточным выполнением договора с НСЗУ, то это иллюзия", - сказал он.

Глава НСЗУ подчеркнул, что частные клиники должны оказывать медпомощь пациентам по декларациям безоплатно, не предоставляя преимуществ пациентам, которые оплачивают за собственные средства.

Он также отметил, что если частная клиника будет пытаться брать деньги с декларантов за предусмотренный гарантированным пакетом перечень услуг, "это будет чревато как минимум разрывом договора с НСЗУ, а максимум – судебным разбирательством".

Как сообщалось, НСЗУ 26 ноября объявила третью волну заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи по программе государственных гарантий медобслуживания. Договора будут заключаться в течение трех недель – с 26 ноября по 20 декабря.

В настоящее время по итогам двух этапов подписания договоров с НСЗУ к работе в соответствии с новым механизмом финансирования приступили 623 субъекта хозяйствования: 538 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП), 47 частных клиник, а также 38 врачей, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).

За семь месяцев работы НСЗУ на новую модель финансирования перешли 623 медицинских учреждения первичной медицинской помощи, из них - 85 частных. Декларации с врачами подписали более 21,4 млн человек, из них 13,892 млн деклараций оплачиваемые, по которым медицинское учреждение получает финансирование. НСЗУ выплатила на счета этих учреждений более 2,454 млрд грн.

Медицинская реформа предусматривает, что НСЗУ будет оплачивать услуги учреждений по оказанию первичной помощи по принципу капитации, т.е. медицинское учреждение будет получать установленную сумму за каждого пациента, независимо от того, обращается он за медицинскими услугами или нет. Капитация оплачивается из общих налогов из госбюджета.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К базовому тарифу применяются возрастные коэффициенты. Так, для за ребенка в возрасте до пяти лет - коэффициент 4, для детей от шести до 17 лет коэффициент составит 2,2 - 814 грн, для взрослых от 18 до 39 лет - коэффициент 1, для взрослых от 40 до 64 лет - коэффициент 1,2 (444 грн), а для людей старше 65 лет - коэффициент 2 (740 грн).