НСЗУ будет применять экономические стимулы оптимизации количества деклараций с одним врачом

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет применять экономические стимулы оптимизации количества деклараций, которые может подписывать один врач первичной медпомощи, сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.

"Это будет решено исключительно экономическими стимулами: и собственники, и руководители медучреждений должны будут думать, как организовать работу, чтобы количество врачей, которые могут набирать пациентов, было достаточным. Будет экономический механизм с понижающими коэффициентами, который все поставит на места", - сказал он в ходе презентации на третьей ежегодной конференции "Вакцинация – своевременная защита. Вакцинация в контексте реформы здравоохранения Украины" в Киеве в среду.

О.Петренко отметил, что "НСЗУ приняла универсальное решение, где не будет никакого механизма написать царю-батюшке или в НСЗУ с просьбой увеличить кому-то лимиты (увеличить количество деклараций - ИФ)".

Он сообщил, что новый порядок организации медицинской помощи на первичном уровне, предусматривающий понижающие коэффициенты, будет принят в течение двух недель.

Глава НСЗУ подчеркнул, что в случае нехватки врачей, которая становится причиной превышения лимитов деклараций на одну практику, "нужно обращаться к местной власти, чтобы увеличивали количество врачей".

"Почему местные власти не создают условия, чтобы там появился еще один врач? Будет установлен один универсальный принцип для всех, и местные власти должны будут найти возможность обеспечить наличие медицинских кадров", - сказал он.

О.Петренко также напомнил, что государство не сможет гарантировать не заключившему декларацию гражданину безоплатную медицинскую помощь.

"Те, кто не хочет заключать декларации, должны понять, что любое государство, которое обеспечивает гарантии, устанавливает и правила. Без декларации вы не можете с 1 июля пойти к врачу-специалисту безоплатно, со временем без декларации вы не сможете безоплатно попасть в станционар", - сказал он.

Как сообщалось, Минздрав инициировал введение понижающих коэффициентов для оплаты услуг первичной медпомощи для терапевтических практик (врачей), которые превысили рекомендованный лимит деклараций.

Согласно проекту постановления правительства о некоторых вопросах реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения для первичной медпомощи на 2019 год, в частности, для терапевтических практик, которые превысили объем подписанных деклараций, предлагается ввести коэффициенты от 0,2 до 0,8.

Оптимальный объем практики первичной медпомощи установлен на уровне 1,800 тыс. лиц на одного врача общей практики/семейного врача, 2 тыс. лиц на одного терапевта, 900 лиц на одного педиатра.

С 1 июля 2019 года оплата услуг первичной медпомощи будет осуществляться только по тарифу для пациентов, включенных в "зеленый" список (подписавших декларацию). Таким образом, тариф для оплаты услуг, предоставляемых пациентам, включенным в "красный" список (не подписавших декларацию), действует до 30 июня 2019 включительно.