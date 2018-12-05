Кабмин усовершенствовал порядок использования госсредств для строительства диагностического комплекса "Охматдета"

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок использования 929,62 млн грн государственных средств для строительства современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет".

Соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании в среду.

Внесение изменений в действующий порядок использования средств приведет к существенному упрощению системы заключения договоров и финансирования строительства НДСБ "Охматдет".

Как сообщалось, строительство центра начато в 2011 году, однако осенью-2013 было полностью приостановлено из-за отсутствия финансирования.

В апреле 2015 года Кабмин утвердил передачу строительства центра из сферы управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 на баланс Министерства здравоохранения.

В 2016 году было принято решение разделить строительство объекта на пусковые комплексы с целью ускорить работы и открыть новый центр в два этапа, а также как можно скорее запустить закупленное в 2012 году медицинское оборудование.

В первый пусковой комплекс входят лечебно-диагностические и лабораторные помещения.

По предварительным оценкам Минздрава, новый центр позволит проводить вдвое больше сложных операций и принять в 1,5 раза больше больных детей, нуждающихся в комплексном лечении. Кроме того, будет запушен линейный ускоритель, КТ, тримодальная система ОФФЕКТ/ ПЕТ/КТ и МРТ. Открытие отделений лучевой терапии, трансфузиологии и радиоизотопной диагностики выведет на новый уровень медицинские услуги, предоставляемые НДСБ "Охматдет".