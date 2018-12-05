Кабмин разрешил институту им. Амосова получать предоплату на лечение детей с церебральным параличом

Кабинет министров Украины разрешил Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова (Киев) получать предоплату на лечение детей, пораженных церебральным параличом.

Проект соответствующего постановления, предусматривающего возможность заключения договоров и осуществления предварительной оплаты услуг по реабилитации детей с церебральным параличом, правительство утвердило на заседании в среду.

Предоплата закупки данной услуги предусмотрена на срок не более трех месяцев, так как средняя продолжительность реабилитации составляет 20 дней.

Кабмин, в частности, внес изменения в собственное постановление от 23 апреля 2014 года "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства", дополнив его пунктом "Услуги по реабилитации детей, пораженных церебральным параличом, которые предоставляются на основании договоров, заключенных в 2018 году, в размере до 100% их стоимости", а также пунктом о закупке оборудования по этому профилю для Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.