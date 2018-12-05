Медицина

13:41 05.12.2018

Рада присвоила статус курорта госзначения Куяльнику в Одесской области

1 мин читать
Рада присвоила статус курорта госзначения Куяльнику в Одесской области

Верховная Рада признала природные территории Куяльницкого лимана (Одесская обл.) курортом государственного значения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№8502) за основу и в целом поддержал 231 депутат на пленарном заседании парламента в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, куяльницкие грязи обладают лечебными свойствами. Их используют при лечении опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологических заболеваний, заболеваний мужских половых органов, органов желудочно-кишечной системы. Кроме того, при лечении различных заболеваний используют минеральные воды Куяльницкого лимана.

В дополнении к законопроекту определены также границы округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

Кабинет министров обязан в течение шести месяцев утвердить режим округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.

Теги: #куяльник #рада #одесская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Одесская обл. лидирует по количеству заявлений на заключение договоров медучреждений с НСЗУ в "третью волну"

Комитет Рады поддержал доработанный законопроект о лекарственных средствах

Рада поддержала запрет ввода в эксплуатацию зданий без средств доступности для людей с инвалидностью

Профильный комитет Рады настаивает на принятии национальной госпрограммы борьбы с онкозаболеваниями

Комитет Рады не поддержал продление сроков упрощенной автономизации коммунальных и государственных клиник до 2020г

Победителем всеукраинского конкурса "Главный врач 2018" стал руководитель Балтского центра ПМСП

Очаг "сибирки" в Одесской области локализован, введен карантин, угрозы распространения инфекции нет

Пять человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва" в Одесской области

Вспышка вирусного гепатита зафиксирована в школе в Одесской области: заболели девять учеников

Депутаты предлагают продлить на год срок льготной автономизации медучреждений

ПОСЛЕДНЕЕ

БПП поддержит продление сроков автономизации медучреждений для их вхождения в реформу на год – Березенко

Гослекслужба Украины запретила оборот нескольких препаратов индийского производства

В Киеве наблюдается рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель ниже эпидпорога - КГГА

В Киевской клинической горбольнице № 3 проведут капремонт главного корпуса

В Киеве наблюдается рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ

Гуманитарная организация "Врачи без границ" обеспечила временно оккупированные территории противотуберкулезными препаратами

Минздрав создаст новые диспетчерские службы экстренной помощи в 7 областях

GSK покупает американского производителя препаратов для лечения онкологии Tesaro за $5,1 млрд

ГЭЦ не подтвердил неффективность и побочные реакции применяемых для ЗСТ отечественных препаратов

Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА