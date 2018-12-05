Рада присвоила статус курорта госзначения Куяльнику в Одесской области

Верховная Рада признала природные территории Куяльницкого лимана (Одесская обл.) курортом государственного значения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№8502) за основу и в целом поддержал 231 депутат на пленарном заседании парламента в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, куяльницкие грязи обладают лечебными свойствами. Их используют при лечении опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологических заболеваний, заболеваний мужских половых органов, органов желудочно-кишечной системы. Кроме того, при лечении различных заболеваний используют минеральные воды Куяльницкого лимана.

В дополнении к законопроекту определены также границы округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

Кабинет министров обязан в течение шести месяцев утвердить режим округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.