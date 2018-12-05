Одесская обл. лидирует по количеству заявлений на заключение договоров медучреждений с НСЗУ в "третью волну"

Одесская область в настоящее время лидирует по количеству заявлений на заключение договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), поданных медицинскими учреждениями первичного уровня.

Такую информацию о старте "третьей волны" заключения договоров приводит НСЗУ в "Фейсбук", не уточняя при этом количество заявлений от региона.

По данным службы, по состоянию на 3 декабря заявления в НСЗУ подали 437 медучреждений, из них не требуют исправлений - от 182 медучреждений.

Заявления от 123 медучреждений возвращены на доработку, 106 заявлений находятся на начальном этапе проверки, 26 - только поступили в НСЗУ.

НСЗУ уточнила, что служба "готова помочь каждому медицинскому учреждению, уже являющемуся нашим партнером, или желающему им стать, беспрепятственно заключить с нами договор и перейти на новую модель финансирования".

Как сообщалось, 26 ноября НСЗУ объявила "третью волну" заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи по программе государственных гарантий медобслуживания. Договора будут заключаться в течение трех недель – с 26 ноября по 20 декабря.

Одной из новаций третьей волны стало то, что медучреждение может подать заявление и рассчитывать на заключение договора с НСЗУ, а не так как в предыдущие две "волны": договоры заключались только при условии, что в реформу заходят все учреждения одного региона одновременно.

В бюджете на 2019 год медицинская субвенция для первичной медицинской помощи не предусмотрена.

В "первую волну" заключения деклараций в реформу вошло 161 медучреждение, во вторую - 462. За семь месяцев работы НСЗУ на новую модель финансирования перешли 623 медицинских учреждения первичной медицинской помощи, из них - 85 частных. Декларации с врачами подписали более 21,4 млн человек, из них 13,892 млн деклараций оплачиваемые, по которым медицинское учреждение получает финансирование. НСЗУ выплатила на счета этих учреждений более 2,454 млрд грн.

Медицинская реформа предусматривает, что НСЗУ будет оплачивать услуги учреждений по оказанию первичной помощи по принципу капитации, т.е. медицинское учреждение будет получать установленную сумму за каждого пациента, независимо от того, обращается он за медицинскими услугами или нет. Капитация оплачивается из общих налогов из госбюджета.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К базовому тарифу применяются возрастные коэффициенты. Так, для за ребенка в возрасте до пяти лет - коэффициент 4, для детей от шести до 17 лет коэффициент составит 2,2 - 814 грн, для взрослых от 18 до 39 лет - коэффициент 1, для взрослых от 40 до 64 лет - коэффициент 1,2 (444 грн), а для людей старше 65 лет - коэффициент 2 (740 грн).

В настоящее время по итогам двух этапов подписания договоров с НСЗУ к работе в соответствии с новым механизмом финансирования приступили 623 субъекта хозяйствования: 538 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП), 47 частных клиник, а также 38 врачей, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).