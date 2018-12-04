Медицина

18:58 04.12.2018

Комитет Рады поддержал доработанный законопроект о лекарственных средствах

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Комитет Рады поддержал доработанный законопроект о лекарственных средствах

 Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал принятие в первом чтении доработанный проект закона о лекарственных средствах (№2162).

Такое решение депутаты приняли на заседании во вторник.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он позволит ввести европейские принципы и подходы регулирования предоставления разрешений на выведение лекарственных средств на рынок Украины и их обращения на территории Украины, а также усовершенствовать терминологический аппарат с целью гармонизации с законодательством Европейского Союза.

Законопроект, в частности, предусматривает, страхование ответственности заказчика клинических испытаний лекарственных средств на случай причинения вреда жизни и здоровью пациента или здоровых добровольцев, а также контроль рекламы лекарственных средств, изделий медназначения и медицинской техники.

Реализация предложенных законопроектом норм обеспечит, в частности, уменьшение административного давления на операторов фармацевтического рынка, повышение уровня прозрачности при введении лекарственных средств на рынок, защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарств, законодательную базу для нормальной конкуренции среди субъектов хозяйствования, а также повышение физической и экономической доступности лекарственных средств.

Как сообщалось, законопроект №2162 был зарегистрирован в Верховной Раде в 2015 году, с тех пор на его принятии активно настаивали фармацевтические производители, так как этот закон формировал законодательную базу для применения в Украине европейских практик фармацевтического рынка. В процессе обсуждения законопроекта к принятию рекомендовались несколько его редакций, в том числе №2162-д и №2162-1. В настоящее время доработанная редакция законопроекта №2162 передана на замену более ранних его редакций.

Авторами законопроекта выступают все члены комитета Верховной Рады по здравоохранению.

Теги: #законопроект #лексредства #рада
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