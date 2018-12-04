Медицина

15:04 04.12.2018

Гослекслужба Украины запретила оборот нескольких препаратов индийского производства

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Гослекслужба Украины запретила оборот нескольких препаратов индийского производства

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) временно запретила реализацию и применение нескольких лекарственных средств производства компании "Дженом Биотек Пвт. Лтд." (Индия).

Соответствующее распоряжение от 28 ноября Гослекслужба обнародовала на официальном сайте.

Согласно распоряжению, ведомство временно запрещает оборот шести индийских препаратов – "ЛАНЗА", "КОФЕКС™", "СИГАН", "ЭНЗИМТАЛ", "КОЛДФЛЮ" и "ТИЛДА®".

Помимо того Гослекслужба запретила препарат "Эспумизан" немецкого производства "Берлин Хеми АГ" и раствор для инфузий "Рингера раствор".

Теги: #гослекслужба #медпрепараты #индия
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