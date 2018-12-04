Медицина

13:36 04.12.2018

Рада поддержала запрет ввода в эксплуатацию зданий без средств доступности для людей с инвалидностью

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Рада поддержала запрет ввода в эксплуатацию зданий без средств доступности для людей с инвалидностью

 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым в Украине вводится запрет на принятие в эксплуатацию новых объектов строительства объектов жилищно-коммунального и общественного назначения без обустроенного безбарьерного пространства для людей с инвалидностью.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности" (№7370) на заседании во вторник поддержали 230 депутатов.

Как сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, документ также направлен на упрощение обустройства средств доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Документом, в частности, предусматривается, что пандус или другие специальные средства доступности могут устанавливаться без оформления документов на право собственности или пользования земельным участком.

Кроме этого, среди ряда других законопроектов по защите прав людей с инвалидностью депутаты также в первом чтении был поддержан законопроект №7486 о внесении изменений в закон "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных. За соответствующее решение проголосовали 252 депутата.

По данным пресс-службы, 30 ноября Минрегионом были утверждены новые государственные строительные нормы - ДБН В.2.2-40: 2018 "Инклюзивность зданий и сооружений", в ближайшее время документ будет опубликован и вступит в силу ориентировочно весной 2019 года.

"В нем приведены все необходимые технические характеристики устройства элементов безбарьерности, а также конкретные визуальные примеры, как это нужно делать. Он касается всех групп людей с инвалидностью: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственной деятельности и других маломобильных групп: пожилых людей, беременных женщин, родителей с маленькими детьми ", - цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

Теги: #строительство #рада #инвалидность
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