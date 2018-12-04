Медицина

09:58 04.12.2018

В Киеве наблюдается рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель ниже эпидпорога - КГГА

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В Киеве наблюдается рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель ниже эпидпорога - КГГА

В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 4,1% за 48-ю неделю эпидемиологического сезона (по сравнению с 47-й), сообщили в Киевской горгосадминистрации.

По информации первого замглавы КГГА Николая Поворозника, за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрирован 14211 больных гриппом и ОРВИ (по сравнению с 13649 заболевшими за 47-ю неделю). В настоящее время показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 44%.

"Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 4,8%: 3988 случаев, что составляет 41,7% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - озвучил данные Н.Поворозник.

По его словам, в медучреждения за 48-ю неделю эпидсезона госпитализированы 148 человек, в том числе 138 детей.

Теги: #киев #орви #заболеваемость #грипп
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