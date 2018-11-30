Медицина

15:13 30.11.2018

Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%

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Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%

Средний размер пособия по временной нетрудоспособности, которое предоставляется Фондом социального страхования Украины, на начало октября 2018 года составил 217,03 грн в день, что на 33,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года (162,97 грн).

Как сообщает пресс-служба Фонда, главным фактором, повлиявшим на существенное увеличение размера больничных, является рост минимальной и средней заработной платы в Украине, поскольку сумма пособия по временной потере трудоспособности от Фонда зависит от среднего дохода лица и продолжительности страхового стажа.

Фактические расходы Фонда соцстрахования на компенсацию утраченного за период больничного заработка за девять месяцев 2018 года составили 5,78 млрд грн, что на 41,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода), в случае наступления у него одного из следующих страховых случаев временной нетрудоспособности, в частности, вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, необходимости ухода за больным ребенком, необходимости ухода за больным членом семьи, карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы.

Размер пособия составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает трех лет), 60% (при стаже от трех до пяти5 лет), 70% (от пяти до восьми лет) и 100% (если стаж - более восьми лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Теги: #соцстрахование #пособие #нетрудоспособность
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