Отсутствие стратегии развития eHealth создает проблемы в развитии электронного здравоохранения

Отсутствие стратегии развития системы электронного здравоохранения (eHealth) создает проблемы в ее развитии и работе с этой системой, считает заместитель главы общественного совета при Министерстве здравоохранения Тимофей Бадиков.

"Электронная система, в которой по состоянию на ноябрь-2018 уже зарегистрировано более 24,6 тыс. врачей и почти 22 млн пациентов, до сих пор функционирует без национальной стратегии. Отсутствие стратегии электронного здравоохранения нарушает права пациентов, тормозит повышение качества медицинских услуг, провоцирует неэффективное использование средств налогоплательщиков и создает проблемы с работой системы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Т. Бадикова, в настоящее время медики и учреждения здравоохранения, работающие с eHealth в рамках реформы медпомощи первичного уровня, столкнулись с рядом проблем, среди которых, в частности, невозможность внести изменения в систему в связи со смертью пациента и заключить декларации с новыми пациентами вместо скончавшихся.

"В системе у каждого семейного врача "висят" декларации с умершими пациентами. Механизм расторжения таких деклараций не предусмотрен, они продолжают "висеть" и по ним начисляются средства от НСЗУ. В некоторых случаях это уже по 20-30 человек, так как врач, например, оформлял декларации на онкобольных пациентов и других стариков, поскольку никто из его коллег не хотел подписывать декларации с ними", - сказал он.

"Сейчас ситуация абсурдна: если пациенты умерли, но средства за них уплачиваются, а новых пациентов взять нельзя", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Т.Бадикова, неурегулированным остается вопрос заключения декларации с новыми членами семьи, в частности, в случае рождения/усыновления ребенка или переезда родственников.

"Если всю семью ведет один семейный врач, и появился ребенок, то родители технически не могут добавить этого ребенка к этому врачу. Вся семья у одного врача, а ребенок должен быть у другого. То же самое происходит, если к вам, например, переезжает жить бабушка", - сказал он.

Б.Бадиков отметил, что "врачи в таких случаях поставлены в абсурдное положение, когда заводят бумажную папку и заключают декларацию в бумажном виде, условно говорят пациентам, что мы вас ведем, но не можем оформить вас, пока кто-то не умрет, или пока из базы не будут удалены умершие".

Т. Бадиков напомнил, что в начале ноября от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) было предоставлено разъяснение и заявление, которое нужно было направить в НСЗУ от врача или медучреждения на расторжение/смену декларации. В это заявление нужно добавлять скан документов пациента.

"Это большой объем работы с бумагами и сканами документов, ни врачи, ни руководители медучреждений не мотивированы это делать, их устраивает, когда средства выплачиваются за мертвые души", - сказал он.

При этом Т.Бадиков сообщил, что ряд общественных организаций зарегистрировали петицию с требованием утвердить стратегию электронного здравоохранения eHealth.

Он напомнил, что обсуждение национальной электронной системы здравоохранения началось в апреле 2016 года, в марте 2017 был подписан Меморандум о разработке электронной системы здравоохранения в Украине – eHealth, 5 февраля 2018 состоялась передача наработок от проектного офиса в Министерство здравоохранения Украины.

"К сожалению, Минздрав разработал только некоторые инструменты для запуска медицинской реформы, хотя назвал это "системой электронного здравоохранения - eHealth", хотя на самом деле это никакой не eHealth, а лишь его отдельные элементы. Как член Координационного совета Минздрава по вопросам внедрения электронного здравоохранения, я поднимал вопрос стратегии на трех заседаниях Общественного совета при Минздраве, однако с тех пор ведомство не сделало ни одного шага для решения проблемы ", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул важность эффективной и корректной работа eHealth к началу внедрения принципа оплаты "деньги идут за пациентом" на вторичном и третичном уровне медпомощи.

"Я не верю в успех реформы "вторички" без стратегии и нормальной нормативной базы", - подчеркнул замглавы Общественного совета при Минздраве.

Как сообщалось, Минздрав прогнозировал, что в системе электронного eHealthдо апреля 2018 года будут зарегистрированы все медучреждения, а до 2020 года в систему будут внесены медицинские данные пациентов.

Минздрав рассчитывал, что в целом разработка eHealth будет проходить в четыре этапа в течение 2017-2018 годов. Первый меморандум о намерении сотрудничества между Минздравом, общественными организациями, государственными структурами, а также участниками публичной инициативы был подписан 25 ноября 2016 года.

Общая стоимость проекта eHealth составила около $400 тыс. Средства были предоставлены международными партнерами, в том числе посольством Канады и USAID.