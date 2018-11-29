Проректор НМУ им.Богомольца приступил к исполнению обязанностей и.о. ректора

Первый проректор по научно-педагогической работе и последипломному образованию Национального медицинского университета им.Богомольца профессор Юрий Кучин приступил к исполнению обязанностей ректора, сообщает ся на сайте НМУ.

"Несмотря на препятствия и противоправные действия со стороны прежнего руководства НМУ им.А.А.Богомольца, по результатам преступной деятельности которых было открыто значительное количество уголовных производств, администрации университета удается стабилизировать работу по основным направлениям", - отметила администрация НМУ.

Как сообщается, Ю.Кучин приступил начал исполнение обязанностей ректора согласно утвержденному приказом и.о.ректора О.Науменко Порядку взаимозамещения ректора и проректоров в их временное отсутствие с целью предотвращения задержки выдачи дипломов, приведение в соответствие штатного расписания, расчета за коммунальные платежи, выплаты заработных плат и стипендий.

В то же время, в НМУ отметили, что ректор университета будет избран демократическим путем согласно действующему законодательству

Ранее эту должность занимала дочь известного кардиохирурга Николая Амосова Екатерина Амосова, которая была назначена ректором в начале июня 2014 года по итогам открытого конкурса, в котором принимали участие восемь кандидатов.

Как сообщалось, 30 марта 2018 года комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов признала работу Е.Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Е.Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Е.Амосова 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом она позже заявила, что вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.

2 апреля ведомство издало соответствующий приказ об увольнении ректора Амосовой с 16 апреля. Еще через неделю был объявлен конкурс на замещение должности ректора.

В августе Минздрав назначил Ю.Кучина и.о.ректора, но группа неизвестных лиц под руководством одного из аспирантов университета заблокировала работу и не дала ему приступить к исполнению обязанностей.