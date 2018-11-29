Минздрав планирует заменить бумажные больничные листы электронными уже в 2019г

Министерство здравоохранения Украины планирует полностью заменить бумажные больничные листы электронными уже в 2019 году, говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

Правительство 28 ноября приняло решение о создании электронного реестра больничных листов, а положение о реестре должно быть сформировано до 1 февраля 2019 года, сообщают в ведомстве.

В Минздраве создана рабочая группа, которая должна согласовать все детали работы системы. Согласно сообщению, электронный реестр будет действовать на базе Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Ежегодно в Украине выдается около 5,5 млн больничных.