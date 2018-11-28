Медицина

18:36 28.11.2018

USAID объявил грантовый конкурс на развитие медучреждений первичного звена

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USAID объявил грантовый конкурс на развитие медучреждений первичного звена

 Проект USAID Украина "Поддержка реформы здравоохранения" объявил грантовый конкурс на развитие коммунальных учреждений первичной медицинской помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно ее данным, в рамках проекта выделено 15 грантов для развития новых подходов к управлению медучреждениями.

Как сообщает пресс-служба, максимальная сумма каждого гранта - $18 тыс. Средства будут направлены на усовершенствование инновационных практик в учреждениях, в том числе на улучшение работы медучреждения, рост доверия пациентов к семейным врачам, терапевтам и педиатрам.

Как отметили в Минздраве, гранты будут реализованы в январе-декабре 2019 года.

Теги: #медреформа #usaid
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