Количество случаев заболеваемости корью за неделю увеличилось на 15%

Количество случаев заболеваемости корью за неделю в период с 19 по 25 ноября увеличилось по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 ноября) на 15% - до 2138 чел., из них 1409 – дети, сообщило Министерство здравоохранения Украины на сайте во вторник.

С начала года корью заболело более 42 тыс. чел., из них 26,176 тыс. – дети.

В ведомстве напомнили о невозможности допуска в учебные учреждения детей, которые не получили все необходимые в соответствии с календарем вакцинации прививки.

В Минздраве уточнили, что по состоянию на 22 ноября в стране имеется в наличии 539 тыс. доз вакцин.