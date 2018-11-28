Институт сердца получил медицинское оборудование стоимостью почти 1,64 млн грн

Институт сердца Министерства здравоохранения Украины в рамках благотворительного проекта кондитерской корпорации Roshen (Киев) получил медицинское оборудование, стоимость которого составляет около 1,64 млн грн.

Согласно сообщению корпорации Roshen, в Институт сердца поставлено 40 инфузионных шприцевых насосов S100 и 10 станций DS204 (станция объединяет четыре инфузионных насоса, оснащена функцией светового сигнала относительно статуса инфузии).

Как сообщалось, ранее в рамках инициированного в 2015 году благотворительного проекта в сфере здравоохранения корпорация закупила около 3 тыс. ед. современных хирургических инструментов (стоимостью 7,5 млн грн) для Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" (Киев), а перед этим содействовала открытию в учреждении нового стерилизационного отделения. Составление проектной документации, проведение капитального ремонта подвальных помещений хирургического корпуса №11, закупка и установка стерилизационного оборудования обошлись Roshen в 25,5 млн грн.

С начала реализации проекта в сфере здравоохранения на помощь медучреждениям было направлено более 100 млн грн.