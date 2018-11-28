Три проблемных вопроса участия частных клиник в медреформе до сих пор не урегулированы – мнение

Три проблемных вопроса, ставящие частные клиники неконкурентеные условия при участии в медицинской реформе, до сих пор не урегулированы, сообщил генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев.

"Три проблемы – рецепты по программе "Доступные лекарства", больничные и оплата коммунальным клиникам за "мертвые души", т.е. по субвенции на количество населения на территории, а не по количеству подписанных деклараций. Это создает частным клиникам неконкурентную ситуацию", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя опыт участи в реформировании системы финансирования медицинской помощи первичного звена.

А.Шершнев пояснил, что частные клиники в настоящее время не имеют возможности выписывать рецепты по программе реимбурсации "Доступные лекарства" из-за финансирования этой программы через медицинскую субвенцию, которые распределяется по территорально-административному принципу.

Вместе с тем, он ожидает, что частные клиники получат возможность выписывать такие рецепты после того, как администрирование программы с 1 апреля 2019 года будет передано Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

"Реально это будет работать с апреля, когда реимбурсация пойдет через НСЗУ. Пока мы не можем выписывать такие рецепты, это создает нам неконкуретные условия, ведь наши пациенты, принимая решение о подписания декларации с семейным врачом у нас, в том числе интересуются возможностью получения таких рецептов", - сказал он.

Кроме того, по словам гендиректора клиники, частные клиники не получают закупленных за средства госбюджета вакцин для проведения вакцинации согласно календарю вакцинаций.

А.Шершнев также отметил потребность в выдаче больничных листов, однако не все частные клиники могут это делать.

"У нас есть спрос на больничные, но мы не можем выписать больничные, потому, что выписывать больничные могут клиники, которые прошли аккредитацию, а чтобы пройти аккредитацию, нужно чтобы клинике было два года. Это абсолютно искусственный барьер, который создает неконкурентные условия", - сказал он.

Кроме того, А.Шершнев отметил, что, не смотря на проблемные вопросы, которые ставят частные клиники в неконкурентные условия в медреформе, коммунальные клиники создают для них дополнительные преграды, отказываясь проводить консультации узких специалистов пациентам, которые заключили декларации в частной клинике.

"Когда наши пациенты обращаются в коммунальные медучреждения за вторичной медпомощью, консультациями специалистов, их отказываются принимать, так как они заключили декларацию не в этой кинике. Это нарушение", - сказал он.

А.Шершнев подчеркнул, что оплата первичной медпомощи коммунальным медучреждениям по медицинской субвенции также ставит частные клиник в неконкурентные условия.

"В квартале, где расположена наша клиника, прописаны около 20 тыс. человек, но оплату за первичную медпомощь им получает районная поликлиника и только потому, что эти люди живут там. Поликлиника получает за них 240 грн за человека только за то, что они там прописаны, а мы получаем 350 грн, но только за тех, кто к нам реально пришел и подписал декларацию. И мы за эти деньги должны как-то существовать, развиваться", - сказал он.

Вместе с тем, А.Шершнев отметил, что частные клиники могут работать в условиях медицинской реформы намного эффективнее, чем коммунальные и государственные клинки.

"Главная мысль, которую я пытаюсь донести до разных людей: только частные клиники будут являться настоящими популяризаторами медреформы, ведь это организации, задача которых заключается в том, чтобы предоставить высококлассную медпомощь, ведь от уровня этой медпомощи зависит их доход", - сказал он.

А.Шершнев сообщил, что в настоящее время участие в медреформе первичного звена для клиники ilaya "еле прибыльно, но не убыточно".

"Важный элемент реформы, который может показать только частная клиника: к нам пришли люди, которые до этого никогда не пользовались частными клиниками, считая, что это им не по карману. Но они пришли к нам, они были рады воспользоваться теми услугами, которые в рамках медреформы у нас бесплатны, более того, они заплатили за какие-то дополнительные услуги. В государственный клиниках, по факту, им тоже нужно было постоянно платить, к этому эти люди были готовы, но они выбрали частную клинику, потому, что там комфортнее", - сказал он.

А.Шершнев сообщил, что в настоящее время в клинике ilaya подписано более 1000 деклараций, и это количество увеличивается, что также увеличивает поступления от НСЗУ.

По его словам, 80% обращений в рамках услуг первичной медпомощи от подписавших деклараций пациентов связаны с консультациями семейного врача.

А.Шершнев не исключил развития сети медучреждений первичного звена ilaya в дальнейшем, однако отметил необходимость привлечение для этого дополнительного финансирования.

"Чтобы развить сеть, нужно привлечь финансы, думаю, что это будет возможно в будущем. Развить сеть можно и позже, когда люди привыкнут к новой системе, они будут переходить к лучшим врачам. У меня в этом отношении есть глобальный сдержанный оптимизм2Э, - сказал он.

Комментируя возможность участия в реформе вторичной медпомощи, А.Шершнев отметил, важность справедливsых тарифов на медусдуги.

"Мы ждем тарифов. Понятно, что как любой плательщик, государство будет занижать тарифы, вводить дисконты, но мы посмотрим на эти тарифы. Если госклиники имеют дополнительный источник финансирования в виде местных бюджетов, то предлагаемый государством тариф может быть ниже, чем реальная себестоимость услуги, ведь коммунальные клиники будут дотироваться", - сказал он.

Вместе с тем, гендиректор ilaya отметил важность возможности сооплаты.

"Если, согласно тарифу, стоимость медуслуги в госклинике составит 7 тыс. грн, которые будут покрываться НСЗУ, а у нас эта медуслуга будет стоить 10 тыс., из которых 7 тыс. грн будут покрываться НСЗУ, а 3 тыс. грн пациент сможет доплатить. Это даст возможность пациенту получить качественную помощь, а системе здравоохранения привлечь дополнительные ресурсы", - сказал он.

При этом А.Шершнев предположил, что со временем местные власти, которые в настоящее время самостоятельно финансируют медучреждения вторичной медпомощи, могут отказаться от такой практики, так работа с частными клиниками может быть более эффективной с экономической точки зрения.

"Местные бюджеты сейчас столкнулись с тем, что с децентрализацией к ни пришли не только деньги, но и социальная инфраструктура, которую нужно содержать. Сегодня некоторые мэры отказываются автономизировать клиник, они готовы сами их финансировать из местных бюджетов. Но это только до тех пор пока они поймут весь реальный объем стоимости услуг. Местные власти откажутся финансировать свои больницы, когда они увидят, какие это огромные деньги. Тогда частные клиники победят государственные, кроме сегментов, где нет конкуренции. И местным властям будет выгодно работать с частными клиниками, чтобы не содержать свои больницы", - сказал он.