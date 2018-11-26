Медицина

18:55 26.11.2018

Минздрав заявляет о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

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Минздрав заявляет о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

Министерство здравоохранения Украины заявило о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМУ).

"21 ноября Минздраву стало известно о внесении изменений в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), а именно: внесена запись об исполнении обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета Юрия Сухина. Однако Минздрав как орган управления не выдавал приказ о возложении обязанностей ректора ОНМУ на Ю.Сухина", - заявляет Минздрав на своем сайте в понедельник.

В ведомстве отмечают, что ранее в ответ на жалобу Минздрава Министерство юстиции отменило решение о регистрации в ЕГР "самопровозглашенного руководителя ОНМУ Ю.Сухина".

"Минздрав считает внесения записи в ЕГР о Ю.Сухине рейдерским захватом ОНМУ и просит воздержаться от обработки документов за его подписью", - заявляет Минздрав.

В связи со сложившейся ситуацией Минздрав намерен обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщалось, Минюст отменил решение о регистрации в ЕГР руководителем ОНМУ Ю.Сухина. Действующим и.о. ректора медуниверситета инздрав признал проректора по научно-педагогической работе Владлену Дубинину, приказ о назначении которой был подписан 7 сентября 2018 года.

Ранее, 30 августа 2018 года, в ОНМУ поступило решение Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие приказа министерства о назначении и.о. ректора ОНМУ К.Аймедова. Также суд запретил министерству назначать кого-либо и.о. ректора университета (за исключением случаев, предусмотренных законом "О высшем образовании"). Минздрав подал апелляцию на это решение.

Ранее этот же суд принял аналогичное решение относительно приказа министерства о назначении и.о. ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца (Киев) Юрия Кучина.

Минздрав отстранил Валения Запорожана от исполнения служебных обязанностей ректора ОНМУ в апреле 2018 года, а в июле досрочно расторгнул с ним контракт в связи с тем, что тот не допустил комиссию, прибывшую в университет для проверки его деятельности на занимаемой должности.

По информации ведомства, оно неоднократно получало жалобы от народных депутатов и общественных организаций о "неправомерных действиях ректора ОНМУ В.Запорожана и в целом о критической ситуации, сложившейся в университете", в связи с чем на 15-21 июля была инициирована комиссионная проверка соблюдения ректором устава и условий контракта.

Теги: #рейдерский_захват #медуниверситет #минздрав #одесса
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