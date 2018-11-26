Минздрав предложил исключить из программы реимбурсации препараты для трансплантации

Министерство здравоохранения Украины предлагает отказаться от ранее планируемого введения в программу реимбурсациии (возмещение стоимости лекарственных средств "Доступные лекарства") лекарственных средств, которые используются для трансплантации в до- и послеоперационный период.

Согласно проекту постановления Минздрава, размещенному на его сайте для общественного обсуждения, лекпрепараты для трансплантации являются дорогостоящими, поэтому во избежание рисков с недофинансированием программы необходимо исключить их из перечня.

Соответствующие изменения предлагается внести в постановления №862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" (от 9 ноября 2016 года), № 863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств" (от 9 ноября 2016 года), а также № 152 "Об обеспечении доступности лекарственных средств" (от 17 марта 2017 года).

Программа "Доступные лекарства" должна была быть расширена на препараты для трансплантации в до- и послеоперационный период в июле 2018 года, однако из-за нехватки финансирования проект предложили отсрочить до января 2020 года.

Как сообщалось со ссылкой на прогнозы главы Национальной службой здоровья Украины Олега Петренко, программа реимбурсации при условии ее эффективного администрирования НСЗУ может быть расширена с 2020 года.