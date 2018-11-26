Минздрав готовит внедрение 2D-кодирования упаковок лекарств для борьбы с фальсификатом на рынке

Министерство здравоохранения готовит внедрение обязательного 2D-кодирования (нанесения специального QR-кода на упаковки) лекарственных средств для борьбы с фальсификатом.

Об этом в ходе крупного стола на базе фармацевтической компании "Интерхим" (Одесса) сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

При этом, по словам Р.Илыка, количество некачественных и фальсифицированных лекарств на рынке Украины может вырасти в связи с тем, что с февраля 2019 года для стран Евросоюза вводится обязательная норма о присутствии соответствующей маркировки на упаковках лекарств.

"Есть риск, что препараты без такого кодирования могут оказаться в Украине, и украинцы будут потреблять еще больше некачественных лекарств", - отметил Р.Илык.

Р.Илык сообщил, что в течение следующего года обязательная 2D-маркировка лекарств может начать применяться для лекарств, входящих в правительственную программу реимбурсации "Доступные лекарства".

"После того, как будет сформирована политика, внесены соответствующие законодательные изменения и изменения в нормативно-правовые документы, через год можно начать этот процесс с лекарств, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства". Еще через год мы можем ставить вопрос, чтобы сюда входили лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарственных средств, а в дальнейшем установить дедлайн, с какого времени это будет касаться всей рецептурной группы, всех других лекарств, которые будут реализовываться в Украине", – отметил Р.Илык.

Он отметил, что для всех рецептурных препаратов такой дедлайн может быть установлен на 3-5 лет.

При этом участник рабочей группы по вопросам внедрения системы отслеживания лекарственных средств при Минздраве Марина Слободниченко отметила, что конвенция Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, угрожающих здоровью (Medicrime), к которой присоединилась Украина с января 2016 года, обязывает Украину предпринять меры для борьбы с подделкой лекарств. Одним из эффективных инструментов такой борьбы является обязательное нанесение специального QR-кодов.

М.Слободниченко отметила, что в настоящее время в Украине нет законодательства, которое прямо обязывает производителей и импортеров лекарств наносить такую маркировку на свою продукцию, вместе с тем, работа в этом направлении уже ведется.

"Интерхим" первым в Украине внедрил технологии по защите своей продукции от фальсфиката с помощью QR-кодов на всех производственных линиях.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 году, является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных, а также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию лабораторно-производственного комплекса. В 2017 году компания уплатила более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).