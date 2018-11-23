Медицина

17:42 23.11.2018

Минздрав планирует до конца 2018г объявить конкурс на главу национального закупочного агентства – замминистра

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Минздрав планирует до конца 2018г объявить конкурс на главу национального закупочного агентства – замминистра

Министерство здравоохранения Украины планирует до конца 2018 года объявить конкурс на замещение вакантной должности главы Национального закупочного агентства – государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"У нас есть и.о. руководителя МЗУ, который должен запустить работу агентства и объявить конкурсы. Мы планируем, что до конца года будет объявлен открытый конкурс. Сейчас на должность и.о. директора назначен Виктор Нестуля из общественной организации Transparency International, который несколько месяцев работал с нами, разрабатывал запуск агентства. Он согласился временно возглавить МЗУ до проведения открытого конкурса", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

О.Стефанишина сообщила, что Минздрав планирует привлечь к конкурсу международные и общественные организации, чтобы обеспечить его прозрачность.

Она также отметила, что обеспечить антикоррупционные механизмы в МЗУ помогут несколько факторов. В частности, наблюдательный совет национального закупщика, состоящий из представителей международных антикоррупционных организаций, а также достаточно высокие зарплаты.

"Я убеждена, что люди, которые занимаются закупками, должны иметь зарплаты, обеспечивающие им нормальный уровень жизни, и они не будут вынуждены искать дополнительный заработок. Надеюсь, что к этому агентству будет внимание общественных организаций", - сказал она.

Кроме того, агентство будет проходить постоянные аудиты, в его структуре предусмотрена должность, на которой человек будет следить за соблюдением процедур.

"Мы надеемся, что это будет внешний человек, который будет отслеживать, нет ли каких-то нарушений, а также давать рекомендации по их устранению", - сказала она.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которые получит статус централизованной закупочной организации. МЗУ постепенно будет перенимать практики закупок лекарств у международных организаций и с 2020 года сможет полноценно проводить закупки за средства госбюджета. Национальное закупочное агентство начнет свою пилотную работу с приобретения медикаментов и медизделий для выполнения программы Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В августе 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы закупок лекарственных средств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне.

В настоящее время международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents, которые в 2015 году были привлечены Украиной для закупки медицинских товаров и препаратов, занимаются обеспечением 40 государственных программ (около 500 медикаментов и 700 изделий медназначения).

Полный текст интервью О. Стефанишиной читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #стефанишина #медреформа #минздрав
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