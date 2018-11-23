Централизованные международные закупки лекарств эффективнее местных

Централизованные международные закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения оказались эффективнее, чем местные закупки, считает заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Исторически сложилось так, что было сформировано около 40 государственных программ, для обеспечения которых Минздрав проводил закупки национального уровня, на которые мы сейчас расходуем около 6 млрд грн в год. Приблизительно на такую же сумму закупаются лекарства на местном уровне. В настоящее время единственная разница между местными и национальными закупками - в том, что Минздрав через международные организации закупает гораздо эффективнее: мы видим это, сравнивая цены", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замминистра отметила, что сравнение цен закупок показывает: "области закупают некоторые лекарства или медизделия в три-четыре раза дороже, а это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств на местном уровне".

"Это не всегда коррупция, иногда это просто объективные обстоятельства: закупка в меньшем количестве, неумение вести переговоры. Хотя коррупция также возможна", - сказал она.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которые получит статус централизованной закупочной организации. МЗУ постепенно будет перенимать практики закупок лекарств у международных организаций и с 2020 года сможет полноценно проводить закупки за средства госбюджета. Национальное закупочное агентство начнет свою пилотную работу с приобретения медикаментов и медизделий для выполнения программы Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В августе 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы закупок лекарственных средств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне.

В настоящее время международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents, которые в 2015 году были привлечены Украиной для закупки медицинских товаров и препаратов, занимаются обеспечением 40 государственных программ (около 500 медикаментов и 700 изделий медназначения).

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