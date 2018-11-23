Госбюджет-2019 по здравоохранению принят с незначительными поправками

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" принят с незначительными поправками, трансформация системы здравоохранения продолжится, заявляют в Министерстве здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, исходя из принятого Верховной Радой закона о госбюджете, в 2019 году продолжится трансформация учреждений первичной медпомощи, заработает программа "Бесплатная диагностика", в рамках которой по направлению семейного врача можно получить бесплатные анализы и исследования, начнется пилотный проект изменений экстренной медицинской помощи в шести регионах (Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве), а также и далее будет развиваться программа "Доступные лекарства", расширится сеть реперфузионных кардиологических центров.

По информации Минздрава, кроме того, в числе приоритетных направлений - обеспечение пациентов с диабетом необходимыми препаратами инсулина.

Кроме того, в рамках изменений в системе экстренной медицинской помощи регионы, где не созданы или очень устаревшие оперативно-диспетчерские службы, получат финансирование для модернизации этих служб.

Как сообщалось, согласно предварительному проекту госбюджета-2019, общий бюджет на здравоохранение был запланирован на уровне 95,8 мдлрд грн, что на 10% больше, чем в 2018 году.

В том числе, на реформирование системы первичной медпомощи по программе государственных медицинских гарантий предусматривалось направить 15,3 млрд грн, на программу "Безоплатная диагностика" в рамках реформы вторичной медицинской помощи, которая будет включать в себя наиболее необходимые безоплатные обследования, анализы и консультации узкопрофильных специалистов и начнется во второй половине 2019 года, – 2 млрд грн, медсубвенция местным бюджетам на спецализированную амбулаторную, стационарную и экстренную медпомощь – 55 млрд грн, на реформу экстренной медпомощи – 922,5 млн грн, а также 6 млрд грн из медсубвенции - на финансирование экстренной медпомощи.

Кроме того, на госзакупки лекарственных средств предусматривалось направить 5,9 млрд грн, 1 млрд грн - на программу "Доступные лекарства", в том числе 250 млн грн через региональную субвенцию и 750 млн грн на функционирование программы через НСЗУ.

На возмещение стоимости препаратов инсулина планировалось направить 925 млн грн. При этом в Минздраве отмечают, что с 2019 года впервые финансирование обеспечения инсулинами будет обеспечиваться госбюджетом на основе данных реестра инсулинозависимых пациентов. В случае, если пациента нет в этом реестре, финансирование его обеспечения будет осуществляться за счет местных бюджетов.

На развитие сети кардиоцентров планируется направить 1502 млн грн. В 2017-2018 гг. в рамках этой программы было закуплено 26 ангиографов.

Кроме того, в госбюджете предусмотрены средства на внедрение единого государственного квалификационного экзамена в размере 16,7 млн грн.

Как сообщалось, Верховная Рада в ночь на пятницу, 23 ноября, приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта Украины. В ходе доработки ко второму чтению доходы и расходы госбюджета были увеличены на 18 млрд грн – соответственно до 1,019 трлн грн и 1,112 трлн грн, что соответственно на 11,8% и 12,1% превышает показатели госбюджета-2018.