Программа "Доступные лекарства" может быть расширена с 2020г – Петренко

Программа реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств "Доступные лекарства" при условии ее эффективного администрирования Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) может быть расширена с 2020 года, прогнозирует глава НСЗУ Олег Петренко.

"Если наше администрирование программы будет успешным и первые кварталы нашего администрирования это продемонстрируют, с 2020 года при правительственной поддержке может состояться расширение не только финансового обеспечения программы, но и в разрезе нозологий, МНН (международных непатентованных названий - ИФ)… но только при условии, что мы с вами будем в этом направлении правильно работать", - сказал он.

Как сообщалось, НСЗУ начнет заключать договоры с аптеками для финансирования программы "Доступные лекарства" с февраля 2019 года. НСЗУ начнет администрировать программу реимбурсации с 1 апреля 2019 года.

В настоящее время в программу "Доступные лекарства" включен 261 препарат, стоимость 59 из них возмещается полностью.