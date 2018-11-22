Медицина

15:41 22.11.2018

Япония передала "Охматдету" оборудования почти на 25 млн грн

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Япония передала "Охматдету" оборудования почти на 25 млн грн

Правительство Японии официально передало Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" диагностическое оборудование на общую сумму более 24,6 млн грн, сообщила замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина на брифинге в Киеве в четверг.

Оборудование в этом году, по ее словам, также получили еще два медучреждения.

"Сегодня мы принимаем высокотехнологическое оборудование для нескольких больниц в Украине - это "первая волна" помощи от правительства Японии. Оборудование уже получили Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И.Шаповала и Ривненская центральная городская больница", - сказала она.

Главврач НДСБ "Охматдет" Ирина Садовяк сообщила, что оборудование фактически поступило еще в мае этого года и уже успешно работает.

"В рамках сотрудничества с 2016 года мы просили оборудование, которое нам поставили на 100%. Это оборудование работает уже с мая этого года. Например, на оборудовании для эндоскопических исследований проведено уже около 3 тыс. исследований, а с использованием разных микроскопов - почти 21 тыс.", - сказала она.

По словам О.Стефанишиной, сотрудничество с правительством Японии продолжится и в следующем году, новое медицинское оборудование получат отделения экстренной помощи.

"Во "второй волне" оборудование поступит в отделения экстренной медицинской помощи больниц в Ивано-Франковске, Житомире, Черкассах, Смеле, Ривном, Запорожье и Харькове", сказала О.Стефанишина.

Общая сумма оборудования, переданного украинским больницам, составит около 112 млн грн

НДСБ «ОХМАТДЕТ» - многопрофильное лечебное учреждение, которое, по результатам аккредитации в 2011 году подтвердило высшую категорию. Ежегодно в стационаре на 620 больничных койках проходят лечение около 18 тыс. детей; около 20 тыс. получают неотложную помощь в травматологическом пункте больницы.

Теги: #япония #помощь #оборудование
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