Медицина

13:10 21.11.2018

Кабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь

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Кабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь

Кабинет министров уволил главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталию Гудзь, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Н.Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны", - написала она в своем Twitter.

Как сообщалось, в сентябре правительство отстранило Н.Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.

По информации Минздрава, Гослекслужба в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин.

В Минздраве отметили, что Н.Гудзь и В.Целина выносили эти запреты "вопреки установленному порядку применения временных запретов", не имея достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов, в то время как в каждом конкретном случае запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет. В то же время из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации, дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены.

Теги: #супрун #гудзь
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