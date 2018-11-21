Медицина

09:39 21.11.2018

Глава Минздрава назвала основными планами-2019 электронизацию, лицензирование врачей и привлечение инвестиций

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Глава Минздрава назвала основными планами-2019 электронизацию, лицензирование врачей и привлечение инвестиций

Электронизация системы здравоохранения, привлечение инвестиций в отрасль, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства, а также внедрение лицензирования врачей входят в основные планы Министерства здравоохранения на 2019 год, сообщила и.о.министра Уляна Супрун.

"Будут электронные справки, рецепты, истории болезни…", – сказала, в частности, она на годовом собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник вечером, уточнив, что эти нововведения ожидаются ближе к концу следующего года, e-health - ближе к концу этого года.

Говоря о важности внедрения новой системы профессионального лицензирования врачей, и.о. министра подчеркнула, что сегодня фактически отсутствует возможность контроля, а основанием для работы является только диплом.

"Если внедрим (систему лицензирования), то сможем контролировать: если кто-то неправильно что-то делает, то можем наложить штраф, отобрать лицензию", – пояснила У.Супрун.

Глава Минздрава сообщила также, что благодаря реформе медицины эта отрасль становится инвестиционно-привлекательной, и почти половина запросов в Министерство экономразвития и торговли по государственно-частному партнерству касаются здравоохранения, и Минздрав считает это одним из приоритетов 2019 года.

В то же время У.Супрун, говоря о следующем годе, напомнила и о связанных с выборами рисках.

"Надо выжить", – назвала она еще одну задачу на 2019 год.

Теги: #медицина #супрун
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