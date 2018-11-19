Два непрофильных ведомства затягивают согласование отмены 10%-й надбавки на закупаемые за счет бюджета медизделия

Госпотребслужба и Минагропрод затягивают согласование проекта постановления правительства относительно отмены 10%-й надбавки на медицинские изделия, полностью частично закупаемые за счет бюджета, которое было инициировано Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ).

Как сообщила в пресс-релизе Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), проект этого постановления находится на согласовании в Госпотребслужбу и Минагропрод ведомствах более трех месяцев, в то время, как другими министерствами и ведомствами он был согласован еще в мае 2018 года.

"По последней имеющейся в ЕБА информации, указанный проект постановления поступил на согласование в Госпотребслужбу еще в августе, а затем в Минагропрод в сентябре. По сути, уже более трех месяцев проект, к сожалению, продолжает находиться на последнем этапе рассмотрения. Эти два ведомства не являются непосредственно ответственными за контроль или регулирование рынка медицинских изделий, однако их согласования проекта постановления является обязательным с процедурной точки зрения", - заявляет ЕБА.

В ассоциации отметили, что наличие надбавки в размере 10% приводит к отказу производителей от участия в закупках за средства государственного бюджета, так как надбавка не позволяет производителям обеспечивать покрытие всех операционных расходов, среди которых прохождения процедуры оценки соответствия, сервисное обслуживание оборудования, транспортные расходы и монтаж оборудования, обучение персонала правилам безопасной эксплуатации оборудования, содержание складских помещений, подготовка квалифицированных инженеров для монтажа и технического обслуживания и тому подобное.

"Указанная 10% надбавка создает отрицательное финансовое давление именно на "белые" предприятия, которые официально платят заработную плату и отчисляют налоги.

Из-за этого в последнее время усилилась проблема тенизации рынка медицинских изделий. Рынок насыщается бывшим в употреблении, "контрабандным" медицинским оборудованием, которое нелегально завозится в Украину и остается в клиниках без дальнейшей надлежащей технической поддержки и сопроводительного сервиса", - подчеркивают в ЕБА.

В ЕБА напоминают, что 31 мая МЭРТ провело совещание об отмене 10% предельной снабженческо-сбытовой надбавки на медицинские изделия. Позицию ЕБА об отмене этой надбавки поддержали Министерство здравоохранения, МЭРТ, Минфин, АМКУ, а также профильное сообщество и Государственная регуляторная служба.