Медицина

11:48 19.11.2018

За год работы реперфузионного центра смертность от инфарктов в Житомирской области сократилась втрое

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За год работы реперфузионного центра смертность от инфарктов в Житомирской области сократилась втрое

За год работы реперфузионного центра на базе кардиологического отделения в Житомирской областной клинической больнице им. А.Гербачевского показатель лечения инфарктов современными методами вырос до 27,2% (до этого составлял 2,5%), а смертность от инфаркта снизилась втрое, сообщает Министерство здравоохранения Украины на своем сайте в понедельник.

Кроме того, по его данным, удалось спасти 415 жизней, а при остром инфаркте миокарда проведено 265 операций.

Как отмечает Минздрав, реперфузионный центр в Житомирской области - один из кардиологических центров, в котором каждый пациент с острым инфарктом, нуждающийся в экстренном стентировании, бесплатно и круглосуточно получает необходимое лечение.

Как сообщает министерство, в бюджетах 2017-го и 2018 гг. на закупку 26 ангиографов было выделено 300 млн грн. Уже закуплено 12 и установлено четыре ангиографа. Еще семь будут доставлены в больницы в течение двух-трех месяцев.

В настоящее время в Украине в режиме "24/7/365" работают 27 реперфузионных центра.

Теги: #инфаркт #житомирская_область
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