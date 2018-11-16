МИС "Медикит" сфокусируется на частных медпрактиках и небольших частных клиниках

Медицинская информационная система (МИС) "Медикит", главой наблюдательного совета (НС) которой стала экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, сфокусируется на работе с частных медицинскими практиками и небольшими частными клиниками, сообщил CEO компании "Медикит" Руслан Кравец.

"Мы открыты для подключения государственных медицинских учреждений и больших клиник, но наш текущий фокус - это маленькие частные клиники и врачи, которые ведут частный прием и не могут позволить себе купить дорогостоящую медицинскую информационную систему", - прокомментировал он планы компании агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам МИС "Медикит" предоставит каждому врачу или клинике возможность бесплатно использовать весь функционал платформы, в том числе, рабочий календарь, электронные формы для медицинских записей, доступ к электронной истории болезней своих пациентов, внутренний чат для коммуникации с пациентами, систему напоминаний по работе с пациентами.

"На начальном этапе нашего развития, мы сфокусированы на том, чтобы довести до идеала коммуникацию между пациентом и врачом. Каждый пациент сможет зайти на платформу, задать вопрос, касающийся его здоровья и получить бесплатную консультацию от квалифицированных врачей", - сказал он.

Р.Кравец отметил, что "в основу "Медикит" заложена совершенно новая для Украины идея: удобно, мгновенно и с любого уголка мира пациент должен получить доступ ко всему, что касается его здоровья".

"На последующих этапах развития платформы мы будем работать над тем, чтобы в едином месте объединить всех участников медицинского рынка, а именно аптеки, страховые компании, лаборатории, диагностические центры и т.д.", - сказал он.

По словам Р.Кравца, "Медикит" будет способствовать развитию массового розничного продукта страховых компаний.

"Наша идея в том, чтобы сделать страховку доступной по цене для каждого украинца. Мы строим экосистему медицинского взаимодействия, которая оптимизирует коммуникацию и текущие процессы всех участников", - пояснил он.

Разработчики "Медикит" планируют в перспективе привлечь на платформу около 6000 активных врачей.

Р.Кравец подчеркнул, что для "Медикт" может работать как с государственной поликлиникой, так и с частными клиниками или врачами, ведущими частный прием.

При этом разработчики намерены работать в медреформе и предоставят пациентам возможность подписать декларацию со своим семейным врачом.

"Сейчас мы как раз на этапе подготовки к подключению к eHealth", - подчеркнул Р.Кравец.

Комментируя ценовую политику компании, Р.Кравец отметил, что сервис онлайн-консультаций "Телекит-онлайн консультация", который уже запустил стартап, в до 12 декабря будет бесплатным, а в течение месяца услуга "Телекит" для пациента будет стоить 150 грн.

Все другие цены устанавливаются непосредственно врачом или клиникой.

С врачей будет удерживаться комиссия при предоставлении услуги "Телекит" - до 25% суммы транзакции, которая зависит от вида платежа, со всех других денежных транзакций проведенных через платформу будет удерживаться комиссия 5%. В последствие с 1 марта 2019 года разработчики планируют удерживать с нового для врача пациентов комиссию в 100 грн за запись на прием, вызов на дом или телеконсультацию.

Как сообщалось, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева возглавила НС медицинской коммуникационной платформы "Медикит". Руслан Кравец ранее занимал должность замдиректора департамента стратегии и реформирования Нацбанка.

В.Гонтарева и Светлана Кириченко внесли в уставный капитал ООО "Медикит" по 5 млн грн.