"Фармпланета", сети "Аптека доброго дня" и "Аптека 9-1-1" возглавили антирейтинг с наиболее низкими зарплатами в отрасли

Фармдистрибьютор "Фармпланета" с показателем 3,5 тыс. грн возглавил антирейтинг предприятий, выплачивающих наиболее низкую заработную плату среди компаний фармацевтической отрасли, которые обслуживает Офис крупнейших налогоплательщиков.

Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, владеющее аптечной сетью "Аптека доброго дня ООО "Фармастор" и частная фирма "Гамма-55" (сеть "Аптека 9-1-1") расположились на втором и третьем местах антирейтинга со средним показателем месячной зарплаты в 4,6 тыс. грн, отмечается в сообщении ведомства.

Совместное предприятие "Оптима-фарм ЛТД" вошло в рейтинг с показателем 5,8 тыс. грн, ООО "Фито-лек" – 7 тыс. грн.

При этом Офис крупнейших налогоплательщиков отмечает, что средняя заработная плата по отрасли составляет почти 19 тыс. грн.