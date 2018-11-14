Медицина

18:33 14.11.2018

Кабмин включил препараты для имунопрофилактики в перечень закупок

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Кабмин включил препараты для имунопрофилактики в перечень закупок

Кабинет министров Украины на заседании в среду внес изменения в постановление от 28 марта 2018 года №278 об утверждении перечня лекарственных средств с целью начать закупку иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики населения и изделий для обеспечения условий температурного контроля данных препаратов.

Согласно проекту правительственного постановления, финансирование будет осуществляться в рамках бюджетной программы "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".

Реализация внесенных изменений даст возможность обеспечить своевременный доступ пациентов к необходимым лексредствам путем государственных закупок.

Кроме того, с целью расширения конкуренции и снижения цены предмета закупки изменен раздел "Лекарственные средства и медицинские изделия для учреждений здравоохранения для обеспечения лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями".

Кабмин разрешил Минздраву самостоятельно определять предусмотренных перечнем количество лекарственных средств и медицинских изделий.

Теги: #лекарства #закупки #кабмин
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