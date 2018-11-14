Медицина

17:41 14.11.2018

Около 1% поставщиков лекарств и медоборудования подписали с ДЗ и УЗ половину по стоимости всех договоров

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Около 1% поставщиков лекарств и медоборудования подписали с ДЗ и УЗ половину по стоимости всех договоров

Аналитики украинского представительства международной антикоррупционной организации Transparency International Украина (ТІ Украина) отмечают высокий уровень монополизации на рынке лекарств и медицинского оборудования – на региональном уровне в январе-сентябре 2018 года 1,1% поставщиков лекарств (17 из 1485) и 0,8% поставщиков медоборудования (20 из 2580) подписали с департаментами и учреждениями здравоохранения (ДЗ и УЗ) договоры на сумму 1 млрд грн и 1,6 млрд грн соответственно, что составляет 50,7% и 50,9% стоимости всех договоров в этих группах.

Такие данные приведены в отчете ТІ Украина "Медицинские закупки в ProZorro: экспресс-исследование 2.0", размещенном на сайте организации.

"Уже несколько лет мы внедряем открытые аукционы ProZorro, в том числе в сфере здравоохранения. Но надо делать новый шаг и делать закупки в регионах более профессиональными, за счет централизации. Это не означает отказ от ProZorro - наоборот, мы таким образом развиваем реформу. Сегодня мы имеем уже реальный пример - централизованные закупки лекарств международными организациями. В этих закупках более 70% поставщиков - непосредственные производители. Такой подход позволяет снизить цены почти на 40%. С 2019 года ГП «Медицинские закупки Украины» начнет работать как централизованная закупочная организация для регионов ... Наша главная цель - закупать лекарства быстрее и дешевле ", - цитирует пресс-служба организации директора программы инновационных проектов TI Украина, координатора системы мониторинга ProZorro Виктора Нестулю.

По информации TI Украина, в медицинских закупках в регионах большинство тендеров проводится на сумму 195-199 тыс. грн с ожидаемой стоимостью почти 400 млн грн, что составляет 9,5% совокупной ожидаемой стоимости всех допороговых закупок. Для закупки товаров от 200 тыс. грн заказчики обязаны проводить конкурентные торги.

Такая ситуация может свидетельствовать о попытках уклонения от конкурентных закупок, обусловленных желанием по своему усмотрению выбирать поставщика, избегая открытых торгов, считают аналитики организации.

Закупки лекарств и медоборудования составляют лишь 32,2% всех расходов департаментов и учреждений здравоохранения через ProZorro. Чуть меньше (29,1%) медучреждениям приходится тратить на энергоносители, еще 14,2% - на строительные работы и текущие ремонты помещений.

По словам руководителя аналитического направления программы инновационных проектов TI Украина Артема Давыденко, которого цитирует пресс-служба компании, "расходы больниц и департаментов возросли с 15,6 млрд грн за 10 мес.-2017 до 16,7 млрд грн за аналогичный период в текущем году. Уменьшился объем средств, затрачиваемых на менее урегулированные законом допороговые закупки. В целом департаменты и учреждения здравоохранения тратят вдвое меньше средств на допороговые закупки, чем средний показатель по Украине. В то же время процент конкурентных процедур в допорогах в 2018 году не вырос, а уменьшился во всех областях, в некоторых вдвое".

Согласно отчету, за январь-сентябрь 2018 года 2624 заказчиков в регионах завершили почти 111 тыс. лотов на общую сумму 16,7 млрд грн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось и количество лотов, и затраченных средств. Общие расходы ДЗ и УЗ на 1 октября 2018 составили 2,2% суммы всех закупок в системе ProZorro.

В то же время наблюдается тенденция к уменьшению экономии в закупках ДЗ и УЗ, которая в среднем составляет 4%. За три квартала 2018 года сэкономленная сумма достигла 761 млн грн. Наибольшая экономия (в абсолютных числах) приходится на закупки медицинского оборудования и лекарств, где ДЗ и УЗ удалось сэкономить 340 млн грн, что составляет 5% всей суммы закупок упомянутых товаров. Также лишь 5% сэкономлено на закупках энергоносителей.

Теги: #медреформа #лекарства #ti #оборудование #закупки #монополисты
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