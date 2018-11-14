Медицина

14:14 14.11.2018

Потомок основателя Wrigley возглавил компанию по выращиванию марихуаны

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Потомок основателя Wrigley возглавил компанию по выращиванию марихуаны

Бывший глава производителя жевательной резинки Wrigley и правнук основателя компании Уильям Ригли-младший возглавил фирму Surterra Wellness, занимающуюся производством марихуаны в медицинских целях.

У.Ригли инвестировал значительные средства в компанию, в том числе в ходе последнего раунда финансирования в августе, когда Surterra привлекла $65 млн.

Всего с момента своего основания Surterra, владеющая более 10 центрами по продаже медицинской марихуаны во Флориде и выходящая на рынок Техаса, привлекла более $100 млн, пишет агентство Bloomberg.

Медицинская марихуана легализована в большинстве штатов США, а в 9 штатах разрешена ее продажа в рекреационных целях. Объем рынка марихуаны в Штатах в 2018 году составит порядка $11 млрд, согласно совместному отчету Arcview Market Research и BDS Analysis.

У.Ригли руководил Wrigley Co., основанной в 1891 году, до ее продажи Mars в 2008 году.

Теги: #марихуана #производство
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