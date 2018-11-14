Украина достигла беспрецедентно высокого показателя тестирования на ВИЧ среди пациентов с туберкулезом

Охват тестированием на ВИЧ пациентов, больных туберкулезом, за январь-сентябрь 2018 года достиг показателя в (98,9%), что является беспрецедентно высоким целевым показателем, сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

В Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях тестирование на ВИЧ прошли 100% пациентов с ТБ, находящихся на учете. В других регионах показатель колебался в пределах 97,9% - 99,9% отмечено в сообщении.

В ЦОЗ также подчеркнули, что 90,8% пациентов с ТБ, у которых был выявлен ВИЧ (ко-инфекция), была назначена антиретровирусная (АРВ) терапия. При этом наименьший охват пациентов АРВ-терапией был в Хмельницкой (71,4%), Одесской (80,7%) областях.