Фонд соцстрахования Украины направил на реабилитацию по профилю сахарного диабета 76% детей застрахованных родителей

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-сентябре 2018 года направил на реабилитационное лечение 760 детей по профилю сахарного диабета, сообщает пресс-служба фонда.

Как говорится в сообщении, всего в течение трех кварталов 2018 года за счет средств ФССУ услуги по реабилитационному лечению получили 1,004 тыс. детей в сопровождении 978 взрослых.

Пройти восстановительное лечение в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения перенесенных заболеваний и травм за счет ФСС имеет право каждый застрахованный.

C начала 2018 года восстановительное лечение за счет средств ФССУ получило более 28 тыс. чел.

Как сообщалось, с января 2018 года количество лечебных учреждений, направляющих пациентов на реабилитацию за счет ФССУ, возросло почти втрое. При этом до 1 января договоры с фондом имели 456 медучреждений.