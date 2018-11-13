Медицина

18:42 13.11.2018

Фонд соцстрахования Украины направил на реабилитацию по профилю сахарного диабета 76% детей застрахованных родителей

1 мин читать
Фонд соцстрахования Украины направил на реабилитацию по профилю сахарного диабета 76% детей застрахованных родителей

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-сентябре 2018 года направил на реабилитационное лечение 760 детей по профилю сахарного диабета, сообщает пресс-служба фонда.

Как говорится в сообщении, всего в течение трех кварталов 2018 года за счет средств ФССУ услуги по реабилитационному лечению получили 1,004 тыс. детей в сопровождении 978 взрослых.

Пройти восстановительное лечение в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения перенесенных заболеваний и травм за счет ФСС имеет право каждый застрахованный.

C начала 2018 года восстановительное лечение за счет средств ФССУ получило более 28 тыс. чел.

Как сообщалось, с января 2018 года количество лечебных учреждений, направляющих пациентов на реабилитацию за счет ФССУ, возросло почти втрое. При этом до 1 января договоры с фондом имели 456 медучреждений.

Теги: #реабилитация #диабет #соцстрахование #лечение #фссу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

КГГА откроет детсад с группами для реабилитации детей с ДЦП

Минздрав направит на лечение за границей 21 пациента

Минобороны Австралии выделит $250 тыс. на развитие медицинской и спортивной реабилитации раненых украинских военных

Кабмин разрешил Минздраву использовать оставшиеся на счетах зарубежных клиник средства для лечения украинцев за рубежом

Медсеть "Добробут" открыла центр реабилитации для детей с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП

Кабмин снял ограничения при выборе технологии реабилитации детей с ДЦП

Кабмин Украины перенаправил на лечение граждан за границей 101 млн грн

Индийские клиники готовы предоставить украинским пациентам эффективные современные методики лечения

Комиссия Минздрав внесла в очередь на лечение за границей еще 27 пациентов

Пациентские организации требуют доступа к лечению для пациентов с мышечной дистрофией Дюшена

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина занимает последнее место в Европе по уровню лечения почечной недостаточности методами заместительной терапии

Минздрав вынес на обсуждение шестую часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

Почти половина киевлян, обследовавшихся в рамках проекта "Врач в вашем доме", страдают повышенным артериальным давлением

Во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек

Кувейт намерен инвестировать в украинскую систему лечения рака

Производитель препаратов крови "Биофарма" поддержит программу эндопротезирования для взрослых пациентов с гемофилией

"Медикит" Гонтаревой запускает услугу телемедицинских консультаций

Минздрав обнародовал проект своей антикоррупционной программы на 2018-2020гг.

Уровень обращений за вторичной медпомощью в сельской местности составляет 80%

Проблемы в вопросе GMP-сертификации должны быть решены Минздравом и Гослекслужбой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА