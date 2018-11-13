Украина занимает последнее место в Европе по уровню лечения почечной недостаточности методами заместительной терапии, сообщил заместитель директора компании Fresenius Medical Care (Украина) Роман Шурдук на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, на миллион украинских пациентов, нуждающихся в лечении методом гемодиализа, его получают 159 чел., тогда как в странах Европы эти показатели намного выше. Так, например, в Германии на миллион больных заместительную терапию получают 950 чел.

Согласно этим показателям, Украина приближается к странам Азии, считает эксперт.

Как сообщалось, Кабинет министров 7 ноября 2018 года перераспределил 663,7 млн грн на обеспечение лечения почечной недостаточности методом гемодиализа.