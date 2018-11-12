Минздрав вынес на обсуждение шестую часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение шестую часть Национального перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих закупке за средства государственного бюджета 2019 года.

Соответствующий проект номенклатуры обнародован на сайте ведомства в понедельник.

Речь идет, в частности, о медикаментах для лечения бесплодия у женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий, препаратах для больных вирусными гепатитами B и C, пациентов в до- и послеоперационный период при трансплантации.

Проект номенклатуры также содержит перечень лексредств для лечения дыхательных расстройств у новорожденных, а также детей с первичными (врожденными) иммунодефицитами.

Как сообщалось, в конце сентября Минздрав начал формировать перечень препаратов и медизделий, подлежащих закупке за средства госбюджета-2019.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.