Почти половина киевлян, обследовавшихся в рамках проекта "Врач в вашем доме", страдают повышенным артериальным давлением

У 46% киевлян, прошедших обследование на прошлой неделе (с 5 по 11 ноября) в рамках проекта "Врач в вашем доме", выявлено повышенное артериальное давление.

Благодаря проекту, за последнюю неделю 1654 жителей столицы смогли бесплатно обследоваться, в результате чего у 1126 человек констатировали избыточный вес, 757 – повышенное артериальное давление, 220 – высокий уровень сахара в крови, 335 человек – высокий уровень холестерина, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

Также на прошлой неделе осуществлено 117 выездов мультидисциплинарных бригад.

Как сообщалось, проект бесплатных медицинских обследований для киевлян "Врач в вашем доме" действует более года. За это время проведено более 45 тыс. обследований.