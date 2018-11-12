Медицина

17:14 12.11.2018

Почти половина киевлян, обследовавшихся в рамках проекта "Врач в вашем доме", страдают повышенным артериальным давлением

1 мин читать
Почти половина киевлян, обследовавшихся в рамках проекта "Врач в вашем доме", страдают повышенным артериальным давлением

У 46% киевлян, прошедших обследование на прошлой неделе (с 5 по 11 ноября) в рамках проекта "Врач в вашем доме", выявлено повышенное артериальное давление.

Благодаря проекту, за последнюю неделю 1654 жителей столицы смогли бесплатно обследоваться, в результате чего у 1126 человек констатировали избыточный вес, 757 – повышенное артериальное давление, 220 – высокий уровень сахара в крови, 335 человек – высокий уровень холестерина, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

Также на прошлой неделе осуществлено 117 выездов мультидисциплинарных бригад.

Как сообщалось, проект бесплатных медицинских обследований для киевлян "Врач в вашем доме" действует более года. За это время проведено более 45 тыс. обследований.

Теги: #киев #врач #давление
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве можно пройти обследование для профилактики рака молочной железы

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 45,8% - КГГА

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 45,8% - КГГА

Киевский витаминный завод откроет представительство в Казахстане

Неотложная медпомощь в Киеве с 1 сентября начала работать в новом формате

В Киеве с 1 сентября неотложная медицинская помощь заработает в новом формате

Врач, из-за неверного диагноза которой умерла пациентка, предстанет перед судом

Все точки продажи шаурмы в Киеве, где отравились люди, относятся к одному субъекту хозяйствования

В Киевской области от кори умер двухлетний ребенок

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав вынес на обсуждение шестую часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

Во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек

Кувейт намерен инвестировать в украинскую систему лечения рака

Производитель препаратов крови "Биофарма" поддержит программу эндопротезирования для взрослых пациентов с гемофилией

"Медикит" Гонтаревой запускает услугу телемедицинских консультаций

Минздрав обнародовал проект своей антикоррупционной программы на 2018-2020гг.

Уровень обращений за вторичной медпомощью в сельской местности составляет 80%

Проблемы в вопросе GMP-сертификации должны быть решены Минздравом и Гослекслужбой

Бизнес-делегация индийского госагентства Pharmexcil посетит Украину в конце ноября

Дэвид Файнберг из сети клиник Geisinger будет курировать медицинские проекты Google

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА