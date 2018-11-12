Медицина

16:07 12.11.2018

Во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек

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Во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек

489 человек заболели корью во Львовской области за минувшую неделю, сообщает Львовский областной лабораторный центр.

По данным центра, среди заболевших 373 детей до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от 5 до 9 лет, из них 78% не были вакцинированы. Как указано в сообщении, госпитализированы 323 человека.

По данным лабораторного центра, за минувшую неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ – во Львове. Кроме облцентра, больше всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жолковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

Также, по данным центра, за минувшую неделю вакцинировались от кори 1 тысяча 308 человек.

Теги: #корь #львовская_область
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