Медицина

15:59 12.11.2018

Кувейт намерен инвестировать в украинскую систему лечения рака

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Кувейт намерен инвестировать в украинскую систему лечения рака

 Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) готов предоставить Украине кредит под инвестиционные проекты в сфере лечения рака, сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте понедельник.

По его данным, вопросы сотрудничества обсуждались на четвертом заседании украинско-кувейтской межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества.

"В частности, речь шла об инвестиционных проектах по лечению рака и трансплантации костного мозга. Ни для кого не секрет, что именно эти вопросы наиболее болезненны для нашей системы здравоохранения. Например, в этом году на программу "Лечение за рубежом" из госбюджета было направлено около 580 млн грн. Именно поэтому нужны инвестиционные проекты, которые бы развивали трансплантацию в Украине", - цитируется в сообщении замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Во время встречи министр здравоохранения Кувейта Басель Хамуд Ас-Сабах и П.Ковтонюк обсудили ход реформ в здравоохранении в Украине.

"Кувейтская сторона очень заинтересовалась внедряемыми нами изменениями, ведь в ближайшее время планируется существенно реформировать систему финансирования этой отрасли. Как отметил заместитель министра здравоохранения Кувейта, система должна быть максимально эффективной независимо от того, сколько денег страна выделяет на медицину. Именно поэтому он считает приоритетом развитие первичного звена и интересуется нашим опытом", - сказал П.Ковтонюк.

По его словам, кувейтская сторона намерена осуществить визит в Украину для изучения вопроса изменений в финансировании системы здравоохранения.

Как сообщалось, уже 623 украинских медицинских учреждения работают с Национальной службой здоровья. Медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, обслуживают 23 млн украинцев, из них более 12 млн уже выбрали своих врачей.

Теги: #инвестиции #медицина #минздрав #рак #кувейт
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