Проблемы в вопросе GMP-сертификации должны быть решены Минздравом и Гослекслужбой

Существующие в вопросе GMP-сертификации в Украине проблемы должны быть решены Министерством здравоохранения и Государственной службой по лекарственным средствам (Гослекслужба), считают в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

"АМКУ выявил ряд проблемных вопросов в процедуре GMР-сертификации в Украине, которые потенциально могут негативное влиять на конкуренцию на фармацевтических рынках и требуют решения со стороны регуляторов отрасли – Минздрава и Гослекслужбы", - сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на начальника отдела рынков фармацевтики Анжелику Изотову.

В выступлении в ходе Ukrainian Pharmaceutical Forum 7 ноября со ссылкой на оценку АМКУ она отметила, что имплементация подходов ЕС, разработка и внедрение нового Порядка подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP-сертификация) или внесение изменений в существующий порядок позволит создать четкий, прозрачный и последовательный алгоритм действий по получению производителями лекарственных средств документов, подтверждающих соответствие требованиям GMP сертификации.